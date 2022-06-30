Диетолог Богданова рассказала, как побороть тягу к сладкому и повышенный аппетит

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Диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова рассказала, как побороть тягу к сладкому и повышенный аппетит.
Диетолог Богданова рассказала, как побороть тягу к сладкому и повышенный аппетит
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

По её словам, для этого надо исключить из рациона сахар и простые углеводы.

«Если на коробке написано, что это полезная быстро разваривающаяся каша, то это уже углеводы. Мука высшего сорта, где удалена оболочка, — это тоже простые углеводы. Из-за того, что вы исключили сахар, но продолжаете есть мучное, ничего не поменяется в обмене веществ. То есть нужно исключить достаточно большое количество переработанных продуктов», — сказала она в интервью kp.ru.

Ранее в беседе с «Известиями» врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал, какими полезными свойствами обладает черешня и каким категориям людей не следует употреблять её.

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