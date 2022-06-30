Диетолог Бобровский рассказал о рисках употребления ранних арбузов

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский порекомендовал людям с ослабленным здоровьем, детям, пожилым людям и беременным женщинам воздержаться от употребления ранних арбузов.
Диетолог Бобровский рассказал о рисках употребления ранних арбузов
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  • © Tsvi Braverman / EyeEm

«Ранние арбузы потому и ранние, что в подавляющем большинстве случаев для их выращивания недобросовестные бизнесмены используют азотно-фосфорные удобрения в больших количествах. Скопление токсичных компонентов может приводить к отравлениям», — объяснил Бобровский в интервью радио Sputnik.

Более безопасными врач называет арбузы, которые появляются к середине августа.

Ранее в интервью «Радио 1» диетолог, нутрициолог Роман Пристанский назвал садовую и лесную землянику идеальной сезонной ягодой.

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