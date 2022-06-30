Нутрициолог Пристанский назвал землянику идеальной сезонной ягодой

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский назвал садовую и лесную землянику идеальной сезонной ягодой.

«Это настоящий суперфуд. В землянике достаточно много питательных нутриентов, витаминов. Это витамины С, группы В, бета-каротиноиды. В ней содержится всё, что нужно в летний период. Это идеальная сезонная ягода», — отметил Пристанский в интервью «Радио 1».

Кроме того, по его словам, земляника богата клетчаткой, а при заморозке она почти не теряет полезных свойств.

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