Нутрициолог Пристанский назвал землянику идеальной сезонной ягодой

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Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский назвал садовую и лесную землянику идеальной сезонной ягодой.
Нутрициолог Пристанский назвал землянику идеальной сезонной ягодой
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  • © Avalon_Studio

«Это настоящий суперфуд. В землянике достаточно много питательных нутриентов, витаминов. Это витамины С, группы В, бета-каротиноиды. В ней содержится всё, что нужно в летний период. Это идеальная сезонная ягода», — отметил Пристанский в интервью «Радио 1».

Кроме того, по его словам, земляника богата клетчаткой, а при заморозке она почти не теряет полезных свойств.

Ранее в беседе с «Известиями» терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алёна Хрипкова перечислила ряд основных заболеваний, которым подвержены врачи и медработники.

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