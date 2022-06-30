Нутрициолог Брыкин рассказал о пользе и вреде черешни
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Как отметил Брыкин в интервью «Известиям», черешня имеет в своём составе высокую концентрацию антоцианов, которые обладают противоопухолевой активностью.
Кроме того, содержащийся в черешне хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, усиливая действие инсулина.
По словам врача, употребление черешни благотворно влияет на качество сна. Ягода также обладает лёгким мочегонным эффектом.
Тем не менее людям с пониженным давлением, сахарным диабетом, повышенной кислотностью, язвенными заболеваниями черешню употреблять не рекомендуется.
Также врач напомнил, что приготовленные из черешни варенье и компоты не стоит долго хранить, так как косточки черешни содержат вредную для организма синильную кислоту.
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