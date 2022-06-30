Проверку Роскачества прошли более 70% представленных на рынке марок кваса

Роскачество проанализировало состав и упаковку марок кваса, представленных на российском рынке. Проверку прошли более 70% напитков.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Роскачества.

Согласно представленным данным, эксперты проверили квас, произведённый в Москве, Московской, Тульской, Самарской, Тверской, Липецкой областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, Чувашии и один квас из Белоруссии.

Лабораторные испытания проходили по 50 параметрам.

Проверка показала, что все напитки натуральные. В них не обнаружено превышений по содержанию тяжёлых металлов — мышьяка, свинца, кадмия или ртути.

В квасе также не нашли сальмонеллу и кишечную палочку. Нарушения норм в части содержания дрожжей и плесени в квасе также не выявлено.

14 из 20 проверенных торговых марок соответствуют и обязательным требованиям, и опережающему стандарту Роскачества.

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