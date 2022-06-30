Проверку Роскачества прошли более 70% представленных на рынке марок кваса
- РИА Новости
- © Константин Чалабов
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Роскачества.
Согласно представленным данным, эксперты проверили квас, произведённый в Москве, Московской, Тульской, Самарской, Тверской, Липецкой областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, Чувашии и один квас из Белоруссии.
Лабораторные испытания проходили по 50 параметрам.
Проверка показала, что все напитки натуральные. В них не обнаружено превышений по содержанию тяжёлых металлов — мышьяка, свинца, кадмия или ртути.
В квасе также не нашли сальмонеллу и кишечную палочку. Нарушения норм в части содержания дрожжей и плесени в квасе также не выявлено.
14 из 20 проверенных торговых марок соответствуют и обязательным требованиям, и опережающему стандарту Роскачества.
Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.