КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей за разлив нефти в Чёрном море

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Чёрном море в прошлом году.

РИА Новости

Об этом сообщила сама компания. «Каспийский Трубопроводный Консорциум, являясь законопослушной компанией... осуществил выплату 5 285 111 430 рублей в доход федерального бюджета», — говорится в заявлении пресс-службы. 23 июня арбитражный суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда о взыскании с КТК 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском. Инцидент имел место 7 августа 2021 года, произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.