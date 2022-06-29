КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей за разлив нефти в Чёрном море

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Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Чёрном море в прошлом году.
КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей за разлив нефти в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом сообщила сама компания.

«Каспийский Трубопроводный Консорциум, являясь законопослушной компанией... осуществил выплату 5 285 111 430 рублей в доход федерального бюджета», — говорится в заявлении пресс-службы.

23 июня арбитражный суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда о взыскании с КТК 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском.

Инцидент имел место 7 августа 2021 года, произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.

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