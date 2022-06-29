Инфекционист Поздняков рассказал, что делать при укусе клеща

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Врач-инфекционист, к. м. н. Андрей Поздняков рассказал, что необходимо сделать в случае укуса клеща.
Инфекционист Поздняков рассказал, что делать при укусе клеща
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«После укуса клеща необходимо обследовать. Необязательно живого, можно и мёртвого: нужна голова и хотя бы 2/3 туловища. В голове, в слюнных железах, можно обнаружить вирус клещевого энцефалита, если он есть, в желудке — боррелии и т. д. Клеща лучше привезти в лабораторию в течение суток, максимум — в течение трёх», — уточнил Поздняков в разговоре с «Газетой.Ru».

Такая мера поможет выяснить, какие инфекции клещ мог передать человеку.

Поздняков добавил, что от боррелиоза и других инфекций есть эффективное лечение, но его нужно начать в течение первых четырёх суток после укуса.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Сергиево-Посадском и Одинцовском районах Московской области обнаружили самого крупного жука в Европе — жука-оленя.

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