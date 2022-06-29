Терапевт Водовозов назвал последствия длительного использования кондиционера в офисе

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с RT дал советы по безопасному использованию кондиционеров в жару, а также объяснил, люди с какими заболеваниями тяжелее всего переносят такую погоду.

По мнению эксперта, не должно быть большого перепада между температурой на улице и в помещении.

Как сообщил собеседник RT, максимальная разница должна составлять 6°C.

«Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Особенно если перед этим вы были на улице, вспотели, а потом вернулись в офис под кондиционер. Утром может возникнуть такая проблема, что не получается повернуть шею или даже встать с постели», — предупредил врач.

При этом специалист отметил, что существуют определённые нормативы, которые регламентируют количество рабочих часов в зависимости от температуры в офисе.

«Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы плохо реагируют на жару и духоту, и им находиться в помещении с кондиционером показано», — заключил Водовозов.

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