Врач Осипов рассказал, как помочь упавшему в обморок от жары человеку

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что необходимо делать, если в жару человек упал на улице в обморок.

В беседе с Радио 1 эксперт отметил, что в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, переместить упавшего в обморок в тень, а затем определить, находится ли он в сознании.

«Для этого надо положить человека на ровную поверхность, слегка встряхнуть его и задать какие-то вопросы. Чтобы проверить дыхание, лучше положить ему руки на грудную клетку», — рассказал врач.

Если признаки дыхания и сердцебиения отсутствуют, необходимо сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, предупредил врач.

«Больше ничего делать не стоит. Если люди начинают вмешиваться неумело, пациенту может быть только хуже», — заключил Осипов.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.