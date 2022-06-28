Гастроэнтеролог Зиннатуллин рассказал, кому не рекомендуется есть окрошку

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что окрошка может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку», — объяснил Зиннатуллин в беседе с радио Sputnik.

Плохо влиять на организм могут также квас и кефир. Последний, по словам врача, среди прочего может вызывать диарею и спровоцировать вздутие живота.

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