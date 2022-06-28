Диетолог Дианова предупредила о вреде голодания

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что самостоятельное голодание с целью потери веса без контроля со стороны врачей может навредить здоровью.
Диетолог Дианова предупредила о вреде голодания
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«Идея в том, что всё делается под контролем врачей, потому что там есть состояние, которое даёт оздоровительный эффект именно через запрограммированную гибель клеток. В этом основная идея. Вещь правильная, только если она делается в правильных руках и под контролем», — объяснила Дианова в беседе с URA.RU.

По её словам, голодание может быть лечебным (не связанным с потерей веса) и помочь при тяжёлых патологиях. В таком случае человек должен сдать анализы и обратиться к врачам.

Такое голодание нужно правильно начинать и правильно заканчивать, иначе оно, как и самостоятельное голодание для снижения веса, может нанести вред здоровью.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

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