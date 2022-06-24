В Госдуме поддержали слова Путина об искусственной истерике Запада по теме украинского зерна

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад искусственно раздул истерику по теме прекращения транспортировки украинского зерна.

По мнению Водолацкого, сегодня Запад находит «любые способы, любые моменты, которые можно переврать, исказить и выдать за действительный факт».

Он отметил, что такое поведение этих стран связано с желанием отвлечь население от внутренних проблем, которых становится всё больше и больше.

«Мы последовательно, на всех уровнях, говорим о том, что мы готовы будем обеспечивать проход иностранных судов, которые придут, будут забирать зерно из портовых элеваторов на украинской стороне», — заявил депутат.

Домыслы, фейки на эту тему ничтожны и не имеют под собой никакой основы, подчеркнул собеседник RT.

Ранее Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал проблему вывоза зерна с Украины искусственной.

Он подчеркнул, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.