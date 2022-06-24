В Госдуме поддержали слова Путина об искусственной истерике Запада по теме украинского зерна
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По мнению Водолацкого, сегодня Запад находит «любые способы, любые моменты, которые можно переврать, исказить и выдать за действительный факт».
Он отметил, что такое поведение этих стран связано с желанием отвлечь население от внутренних проблем, которых становится всё больше и больше.
«Мы последовательно, на всех уровнях, говорим о том, что мы готовы будем обеспечивать проход иностранных судов, которые придут, будут забирать зерно из портовых элеваторов на украинской стороне», — заявил депутат.
Домыслы, фейки на эту тему ничтожны и не имеют под собой никакой основы, подчеркнул собеседник RT.
Ранее Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал проблему вывоза зерна с Украины искусственной.
Он подчеркнул, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.