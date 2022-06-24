Президент России Владимир Путин сравнил цинизм Запада по дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства с королевой Марией-Антуанеттой, которой приписывают высказывание в адрес голодных граждан.

«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — сказал он.

По словам Путина, с таким же цинизмом ряд стран Запада сегодня, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, подходят к вопросам подобного рода — к ним относятся ограничения на поставки российских и белорусских удобрений.

Путин сравнил цинизм Запада с высказыванием Марии-Антуанетты

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность, что рост цен на удобрения из-за ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур.

В ВТО сообщили о рисках усугубления кризиса из-за экспортных ограничений.

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что переговоры со сторонами по обеспечению экспорта продовольствия из России и с Украины проходят конструктивно.