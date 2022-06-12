В ВТО сообщили о рисках усугубления кризиса из-за экспортных ограничений

Экспортные ограничения провоцируют рост цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, — это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен», — цитирует её РИА Новости.

Оконджо-Ивеала призвала отказаться от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Предполагается, что проект документа будет принят в рамках министерской конференции в Женеве.

«Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации», — подчеркнула гендиректор ВТО.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность, что рост цен на удобрения из-за ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур.

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что переговоры со сторонами по обеспечению экспорта продовольствия из России и с Украины проходят конструктивно.