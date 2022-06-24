Диетолог Королёва рассказала, какие овощи стоит употреблять в варёном виде

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва рассказала, что некоторые овощи полезнее употреблять в варёном виде, так как в сыром они могут навредить здоровью.

Как рассказала Королёва в беседе с радио Sputnik, термическая обработка некоторых продуктов, например моркови, помидоров и болгарского перца, повышает их пищевую ценность.

«Термическая обработка позволит активизировать ликопин в составе помидоров и красного перца, улучшит процесс его усвоения. Ликопин — это прекрасный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, для поддержания хорошего состояния крови», — объяснила диетолог.

Свёкла и капуста брокколи в сыром виде могут содержать токсичные вещества.

Овощи, которые содержат грубые пищевые волокна (репа, редька), необходимо перед употреблением варить — так они лучше усвоятся.

При этом, по словам Королёвой, термическая обработка должна быть щадящей.

«Это может быть варка в кипящей воде не более двух-трёх минут либо термическая обработка при температуре 60—70 °C, либо аэрогриль», — порекомендовала диетолог.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» врач-нутрициолог Алексей Листошенков рассказал, что фрукты из семейства персиковых обладают множеством полезных для здоровья свойств.