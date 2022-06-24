Остеопат Евдокимов рассказал о причинах развития сколиоза и его последствиях

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Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, у кого и почему может развиться сколиоз и к каким последствиям он может привести.
Остеопат Евдокимов рассказал о причинах развития сколиоза и его последствиях
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU он отметил, что развитию сколиоза подвержены те люди, которые, например, на работе долго находятся в неправильных и статичных позах.

Среди них — работники сферы медицины, спорта и культуры.

«Искривление позвоночника, как правило, закладывается в более раннем возрасте. Может проявляться со временем по тем или иным причинам», — добавил Евдокимов.

По его словам, сколиоз может привести к серьёзным последствиям, в том числе к нарушению работы внутренних органов, зрения или кровотока.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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