Остеопат Евдокимов рассказал о причинах развития сколиоза и его последствиях

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, у кого и почему может развиться сколиоз и к каким последствиям он может привести.

В беседе с URA.RU он отметил, что развитию сколиоза подвержены те люди, которые, например, на работе долго находятся в неправильных и статичных позах.

Среди них — работники сферы медицины, спорта и культуры.

«Искривление позвоночника, как правило, закладывается в более раннем возрасте. Может проявляться со временем по тем или иным причинам», — добавил Евдокимов.

По его словам, сколиоз может привести к серьёзным последствиям, в том числе к нарушению работы внутренних органов, зрения или кровотока.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.