Остеопат Евдокимов рассказал о причинах развития сколиоза и его последствиях
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В беседе с URA.RU он отметил, что развитию сколиоза подвержены те люди, которые, например, на работе долго находятся в неправильных и статичных позах.
Среди них — работники сферы медицины, спорта и культуры.
«Искривление позвоночника, как правило, закладывается в более раннем возрасте. Может проявляться со временем по тем или иным причинам», — добавил Евдокимов.
По его словам, сколиоз может привести к серьёзным последствиям, в том числе к нарушению работы внутренних органов, зрения или кровотока.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.