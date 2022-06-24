Врач Нетёсов предложил наблюдать за вернувшимися из стран с наличием случаев оспы обезьян

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Дарья Ускова
Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» (HealthNet), врач Сергей Нетёсов предложил установить наблюдение за лицами, посещающими страны, в которых фиксировались вспышки оспы обезьян.
Врач Нетёсов предложил наблюдать за вернувшимися из стран с наличием случаев оспы обезьян
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«Главным критерием заражения является пребывание в пандемичной стране, в той, где это заболевание встречается, и более того, пребывание в этой стране с посещением джунглей, нахождением там в течение продолжительного времени и тесным контактом с грызунами и обезьянами», — рассказал Нетёсов.

При этом эксперт отметил, что в случае заражения оспой обезьян не рекомендуется заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу.

По его словам, спровоцировать вспышку заболеваемости могла тесная связь лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Возникла уникальная ситуация, когда вирус попал в среду лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Причём попал сразу к большому количеству людей. Этот эпизод сейчас расследуется, но уже ясно, что основная масса новых случаев возникла как раз в результате тесного общения этих людей. Единичные случаи заболевания этим видом оспы наблюдались и в предыдущие годы, на них особого внимания не обращали», — отметил врач.

По его словам, лучше всего поместить их в инфекционные стационары в отдельные боксы.

«До полного  выздоровления. Но перед этим надо вакцинировать бригады врачей из этих больниц, которые будут контактировать с ними», — заключил специалист.

Ранее академик Зверев рассказал о течении болезни у инфицированных оспой обезьян.

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