Гинцбург: оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию

Оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию, но забывать об этой проблеме не стоит, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Однако, по его словам, данный вирус всё же эволюционирует, хотя и медленнее, чем РНК-содержащий вирус.

«Просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные и мы сможем всех проверить, было бы неправильно», — добавил он.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.