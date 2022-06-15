Гинцбург: оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
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«Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Однако, по его словам, данный вирус всё же эволюционирует, хотя и медленнее, чем РНК-содержащий вирус.
«Просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные и мы сможем всех проверить, было бы неправильно», — добавил он.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.