ВОЗ: оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения не считают, что обезьянья оспа, выявленная в ряде стран, может достигнуть по своим масштабам пандемии коронавируса.
ВОЗ: оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса
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Об этом заявила во время брифинга глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, пишет РИА Новости.

Несмотря на отсутствие опасений глобальной пандемии, Льюис высказалась об опасности оспы обезьян.

«Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и порядка 120 предполагаемых пациентах в 23 странах.

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