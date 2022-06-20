Академик Зверев рассказал о течении болезни у инфицированных оспой обезьян

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал об особенностях течения болезни у тех, кто инфицировался оспой обезьян.

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко», — заявил он в беседе с URA.RU.

Наряду с этим эксперт добавил, что обезьяньим вирус называть неправильно.

«В своё время он был выделен в зоопарке в Копенгагене, когда партия обезьян пришла с неизвестной инфекцией, поэтому и назвали оспой обезьян. А потом оказалось, что обезьяны заражаются этим вирусом от земляных белок», — объяснил Зверев.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массового применения вакцин не ожидается.