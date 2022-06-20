Академик Зверев рассказал о течении болезни у инфицированных оспой обезьян

Короткая ссылка
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал об особенностях течения болезни у тех, кто инфицировался оспой обезьян.
Академик Зверев рассказал о течении болезни у инфицированных оспой обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Aekkarak Thongjiew / EyeEm

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко», — заявил он в беседе с URA.RU.

Наряду с этим эксперт добавил, что обезьяньим вирус называть неправильно.

«В своё время он был выделен в зоопарке в Копенгагене, когда партия обезьян пришла с неизвестной инфекцией, поэтому и назвали оспой обезьян. А потом оказалось, что обезьяны заражаются этим вирусом от земляных белок», — объяснил Зверев.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массового применения вакцин не ожидается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить