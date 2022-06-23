Невролог Хорошев рассказал, к чему может привести работа за клавиатурой
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В беседе с URA.RU Хорошев сообщил, что при частой работе за клавиатурой у человека может развиться туннельный синдром.
В этом случае происходит защемление и воспаление срединного нерва.
«Сухожилия могут воспалиться из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий. Это приводит к отёку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жёсткие, плотные ткани», — объяснил Павел Хорошев.
Чтобы избежать развития заболевания, невролог советует использовать клавиатуру, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью.
«В таком случае движения кистей являются физиологичными и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы», — добавил он.
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