Невролог Хорошев рассказал, к чему может привести работа за клавиатурой

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, к каким заболеваниям может привести частая работа за клавиатурой.
Невролог Хорошев рассказал, к чему может привести работа за клавиатурой
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU Хорошев сообщил, что при частой работе за клавиатурой у человека может развиться туннельный синдром.

В этом случае происходит защемление и воспаление срединного нерва. 

«Сухожилия могут воспалиться из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий. Это приводит к отёку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жёсткие, плотные ткани», — объяснил Павел Хорошев.

Чтобы избежать развития заболевания, невролог советует использовать клавиатуру, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. 

«В таком случае движения кистей являются физиологичными и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы», — добавил он.

Ранее в беседе с «Москвой 24» офтальмолог Напылова дала рекомендации по работе за компьютером.

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