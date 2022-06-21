Эндокринолог Калошина дала советы по приготовлению полезной окрошки

Врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава Московской области Мария Калошина дала советы по приготовлению полезной окрошки.

«Окрошка с точки зрения диетологии неплохое блюдо, если скорректировать состав продуктов, из которых она изготавливается. Лучше поменять колбасу как полуфабрикат, который содержит большое количество соли и жира, на мясо. При этом можно взять любой вид мяса, главное — срезать всю видимую часть жира и сварить его или запечь», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как считает Калошина, если добавить умеренное количество картофеля, то это будет хорошим углеводом.

По мнению врача, чем больше в окрошке будет огурцов и редиса, тем лучше. Также рекомендуется добавить свежую зелень.

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