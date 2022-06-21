Диетолог Тихомирова рассказала о связи стресса с набором веса

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова высказалась о связи хронического стресса с лишним весом.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что во время стресса вкусовые рецепторы работают хуже и еда поглощается без чувства насыщения.

Также продолжительный стресс способен вызвать сбои в работе щитовидной железы. Из-за этого активность выработки гормона тироксина снижается и метаболические процессы протекают медленнее.

Ещё одна причина набора веса при хроническом стрессе — инсулинорезистентность.

«В таком состоянии следует не ограничивать питание и не стараться как-то подсчитывать калории, в первую очередь нужно бороться с первоисточником», — добавила Тихомирова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.