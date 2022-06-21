Названы связанные с работой страхи россиян

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Анастасия Румянцева
Основные страхи работающих россиян — увольнение, невыплата зарплаты и недооценённость. Таковы результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, которые есть в распоряжении RT.
Названы связанные с работой страхи россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Так, 13% россиян боятся потерять работу. При этом, согласно опросу, для 4% респондентов страшнее всего невыплата или задержка зарплаты.

Кроме того, аналитики выяснили, что ещё 4% опрошенных опасаются остаться недооценёнными.

Отсутствие перспектив в карьере и зарплате — такие страхи назвали 3% участников опроса.

По 2% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями, говорится в исследовании.

Как сообщили в сервисе SuperJob, по 1% респондентов испытывают страхи по поводу нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, возрастной дискриминации и переработок.

В открытом опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала провели опрос и выяснили, что чувствуют россияне при смене работы, а также что их останавливает от такого шага. 

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