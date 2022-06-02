Аналитики выяснили, как россияне относятся к смене работы

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала провели опрос и выяснили, что чувствуют россияне при смене работы, а также что их останавливает от такого шага. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство опрошенных (62%) предпочитают стабильность в работе.
Аналитики выяснили, как россияне относятся к смене работы
  • Gettyimages.ru

Так, 31% респондентов меняют работу раз в четыре-пять лет, ещё 31% участников опроса работают в компании уже долгое время и не планируют из неё уходить.

16% россиян меняют работу раз в три года, ещё 15% — раз в один-два года. При этом только 7% меняют работу чаще раза в год.

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», при смене работы пользователи чаще всего испытывают позитивные эмоции: внутренний подъём (28%), вдохновение (23%) и уверенность в себе (22%).

При этом негативные эмоции участники исследования испытывают реже: страх отметили 20% респондентов, столько же — неуверенность в своих силах, а разочарование — 11% участников.

Кроме того, среди главных факторов, которые удерживают от смены работы, участники отметили низкие зарплатные предложения и несовпадение ожиданий от работы с реальностью.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее аналитики в ходе опроса выяснили, на какую зарплату рассчитывают айтишники на старте и почему россияне хотят переучиваться на IT-специалистов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить