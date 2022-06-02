Аналитики выяснили, как россияне относятся к смене работы

Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала провели опрос и выяснили, что чувствуют россияне при смене работы, а также что их останавливает от такого шага. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство опрошенных (62%) предпочитают стабильность в работе.

Так, 31% респондентов меняют работу раз в четыре-пять лет, ещё 31% участников опроса работают в компании уже долгое время и не планируют из неё уходить.

16% россиян меняют работу раз в три года, ещё 15% — раз в один-два года. При этом только 7% меняют работу чаще раза в год.

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», при смене работы пользователи чаще всего испытывают позитивные эмоции: внутренний подъём (28%), вдохновение (23%) и уверенность в себе (22%).

При этом негативные эмоции участники исследования испытывают реже: страх отметили 20% респондентов, столько же — неуверенность в своих силах, а разочарование — 11% участников.

Кроме того, среди главных факторов, которые удерживают от смены работы, участники отметили низкие зарплатные предложения и несовпадение ожиданий от работы с реальностью.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее аналитики в ходе опроса выяснили, на какую зарплату рассчитывают айтишники на старте и почему россияне хотят переучиваться на IT-специалистов.