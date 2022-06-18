Мурашко сообщил о снижении смертности от онкологии в России

В России смертность от онкологии за год снизилась на 3,8%, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам министра, в стране почти на 8% увеличилось количество случаев лечения методами лучевой терапии в рамках действующего финансирования.

«Конечно же, это отразилось и на выживаемости пациентов, и на снижении показателей смертности — только за последний год от онкологических заболеваний на 3,8%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.

По его словам, в прошлом году показатель раннего выявления злокачественных новообразований на первой и второй стадиях стал возвращаться к доковидным значениям.

Евгения Бежанова, кандидат медицинских наук, врач-онколог, дала советы по профилактике онкологических заболеваний.