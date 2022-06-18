Сомнолог Бузунов рассказал о пользе и правилах дневного сна

Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, в беседе с RT рассказал о пользе и правилах дневного сна.

По словам специалиста, дневной сон может быть полезен, если человек «недоспал ночью и нужно компенсировать недостаток ночного сна» или если человек «ограничен в ночном сне».

«Что касается коротких пересыпов, от пяти до 40 минут, они тоже могут быть полезны, если этот сон освежающий, после этого восстанавливается работоспособность, человек во второй половине дня себя лучше чувствует, но если это не мешает вечернему засыпанию, не ухудшает качество ночного сна. Потому что бывает обратная сторона медали, особенно «пенсионная бессонница», когда человек покушал — поспал, посмотрел телевизор — поспал, просто посидел в кресле и поспал — и так наспал два-три часа, а естественно, их нужно потом выбросить из ночного сна», — рассказал врач.

Сомнолог также подчеркнул, что избыточный дневной сон может быть вреден, если он «вообще избыточен». Кроме того, если человек спит во второй половине дня, это может перебивать ночной сон и вызывать бессонницу.

«Днём нежелательно спать больше 40—45 минут, потому что можно отойти до глубокой стадии сна. А если разбудит будильник, будет путанность сознания, плохое настроение, потому что трудно просыпаться из глубокой стадии сна. Лучше днём себя до глубокой стадии не доводить», — заключил Бузунов.

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