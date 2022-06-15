Психотерапевт Колесниченко назвала опасные последствия хронического недосыпа

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр, психолог, сомнолог Елена Колесниченко предупредила, что к последствиям хронического недосыпания относится увеличение риска проблем с физическим и психическим здоровьем.
Психотерапевт Колесниченко назвала опасные последствия хронического недосыпа
  • Gettyimages.ru
  • © Marccophoto

В разговоре с сайтом «Аргументы и факты» она обратила внимание, что в долгосрочной перспективе хроническое недосыпание оказывает негативные эффекты практически на все системы и органы человека.

По результатам исследований выявлена связь хронического недосыпания с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая повышенное артериальное давление, ишемическую болезнь сердца, инфаркты и инсульты. У недосыпающих повышается риск развития сахарного диабета и ожирения.

Дефицит сна оказывает негативное влияние на иммунитет. Недостаточный сон повышает риск развития тревожных состояний и эмоциональных расстройств. Хроническое недосыпание не только снижает качество жизни, но и связано с повышенным риском смерти от любых причин, подытожила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить