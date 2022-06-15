Психотерапевт Колесниченко назвала опасные последствия хронического недосыпа
- Gettyimages.ru
- © Marccophoto
В разговоре с сайтом «Аргументы и факты» она обратила внимание, что в долгосрочной перспективе хроническое недосыпание оказывает негативные эффекты практически на все системы и органы человека.
По результатам исследований выявлена связь хронического недосыпания с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая повышенное артериальное давление, ишемическую болезнь сердца, инфаркты и инсульты. У недосыпающих повышается риск развития сахарного диабета и ожирения.
Дефицит сна оказывает негативное влияние на иммунитет. Недостаточный сон повышает риск развития тревожных состояний и эмоциональных расстройств. Хроническое недосыпание не только снижает качество жизни, но и связано с повышенным риском смерти от любых причин, подытожила специалист.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.