Психотерапевт Колесниченко назвала опасные последствия хронического недосыпа

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр, психолог, сомнолог Елена Колесниченко предупредила, что к последствиям хронического недосыпания относится увеличение риска проблем с физическим и психическим здоровьем.

В разговоре с сайтом «Аргументы и факты» она обратила внимание, что в долгосрочной перспективе хроническое недосыпание оказывает негативные эффекты практически на все системы и органы человека.

По результатам исследований выявлена связь хронического недосыпания с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая повышенное артериальное давление, ишемическую болезнь сердца, инфаркты и инсульты. У недосыпающих повышается риск развития сахарного диабета и ожирения.

Дефицит сна оказывает негативное влияние на иммунитет. Недостаточный сон повышает риск развития тревожных состояний и эмоциональных расстройств. Хроническое недосыпание не только снижает качество жизни, но и связано с повышенным риском смерти от любых причин, подытожила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.