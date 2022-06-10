Терапевт Ледовский рассказал о выявленном у Столтенберга опоясывающем лишае

Врач-терапевт Владислав Ледовский рассказал об особенностях опоясывающего лишая, диагностированного у генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Опоясывающий лишай, который сразил Столтенберга, вызывается тем же вирусом, который связан с развитием ветряной оспы, или просто ветрянки. Но если в случае с ветрянкой мы опасаемся по большей части только сыпи, то вот опоясывающий лишай связан ещё и с довольно сильной односторонней болью», — сказал эксперт Пятому каналу.

Заболевание поддаётся лечению, и если оно будет протекать без осложнений, Столтенберг в скором времени пойдёт на поправку, добавил специалист.

Накануне сообщалось, что у генсека НАТО выявили опоясывающий лишай.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.