Терапевт Ледовский рассказал о выявленном у Столтенберга опоясывающем лишае

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Врач-терапевт Владислав Ледовский рассказал об особенностях опоясывающего лишая, диагностированного у генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Терапевт Ледовский рассказал о выявленном у Столтенберга опоясывающем лишае
  • AP
  • © Evan Vucci

«Опоясывающий лишай, который сразил Столтенберга, вызывается тем же вирусом, который связан с развитием ветряной оспы, или просто ветрянки. Но если в случае с ветрянкой мы опасаемся по большей части только сыпи, то вот опоясывающий лишай связан ещё и с довольно сильной односторонней болью», — сказал эксперт Пятому каналу.

Заболевание поддаётся лечению, и если оно будет протекать без осложнений, Столтенберг в скором времени пойдёт на поправку, добавил специалист.

Накануне сообщалось, что у генсека НАТО выявили опоясывающий лишай.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.

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