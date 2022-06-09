Reuters: у генсека НАТО Столтенберга диагностирован опоясывающий лишай

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заболел опоясывающим лишаем, поэтому запланированные переговоры с руководством Германии и Румынии он проведёт дистанционно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя военного альянса.
Reuters: у генсека НАТО Столтенберга диагностирован опоясывающий лишай
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Генеральный секретарь проведёт запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, он работает дома», — сказали агентству.

Как стало известно утром 9 июня, Йенс Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин. В ФРГ глава альянса должен был встретиться с канцлером Олафом Шольцем.

В мае генеральный секретарь альянса получил положительный результат теста на COVID-19.

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