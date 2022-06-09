Генсек НАТО Столтенберг «неожиданно» отменил визит в Берлин

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, который был намечен на 9 июня. Причины такого решения не называются, сообщило немецкое Министерство обороны. В ФРГ глава альянса должен был встретиться с канцлером Олафом Шольцем.
Генсек НАТО Столтенберг «неожиданно» отменил визит в Берлин
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», — сказали в министерстве.

Как отмечает РИА Новости, в анонсе мероприятий Шольца упомянут брифинг со Столтенбергом, который был запланирован на 13:00 мск.

Также Столтенберг должен был встретиться с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Накануне Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять Украине оружие, в том числе тяжёлые вооружения. Вместе с этим газета Der Spiegel сообщила, что, несмотря на «поразительные» заявления канцлера, Германия пока не передала Украине никаких новых единиц тяжёлого вооружения.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отмечал, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.

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