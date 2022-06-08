Шольц заявил, что Германия продолжит поставки тяжёлых вооружений Украине

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Германия продолжит поставлять Украине оружие, в том числе тяжёлые вооружения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он назвал это «историческим решением».
Шольц заявил, что Германия продолжит поставки тяжёлых вооружений Украине
  • AP

С таким заявлением Шольц выступил на встрече с журналистами в Берлине.

«Мы осуществили много поставок, осуществим и другие поставки, в том числе тяжёлое вооружение», — цитирует канцлера РИА Новости.

Он при этом отметил, что «важно избегать прямой конфронтации НАТО и России».

Вместе с этим в конце мая вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.

Как отмечал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, США и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие Киеву.

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