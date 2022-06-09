В Иркутской области подтвердили 91 случай COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 294 671. Выздоровели с начала пандемии 290 360 человек.
«290 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят лечение в больницах региона. Это на девять человек меньше, чем накануне, 8 июня. Ещё 132 жителя Приангарья справились с болезнью и получили отрицательные ПЦР-тесты», — заявили в штабе.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 212 случаев коронавируса за последние 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели 257 горожан, всего — более 1,4 млн.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.