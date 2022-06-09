В Иркутской области подтвердили 91 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 91 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 294 671. Выздоровели с начала пандемии 290 360 человек.

«290 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят лечение в больницах региона. Это на девять человек меньше, чем накануне, 8 июня. Ещё 132 жителя Приангарья справились с болезнью и получили отрицательные ПЦР-тесты», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 212 случаев коронавируса за последние 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 257 горожан, всего — более 1,4 млн.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.