Терапевт Серебрянский рассказал об уроках пандемии COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

«У многих изменилось отношение к своему здоровью и здоровью близких. Люди стали бдительнее», — сказал врач в разговоре с радио Sputnik.

В частности, по его мнению, больше внимания жители России стали уделять вопросам гигиены.

Но главный положительный итог борьбы с коронавирусной инфекцией — это формирование у россиян иммунитета к возбудителю COVID-19, добавил Серебрянский.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после перенесённого COVID-19.