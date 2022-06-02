Терапевт Серебрянский рассказал об уроках пандемии COVID-19

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Доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.
Терапевт Серебрянский рассказал об уроках пандемии COVID-19
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«У многих изменилось отношение к своему здоровью и здоровью близких. Люди стали бдительнее», — сказал врач в разговоре с радио Sputnik.

В частности, по его мнению, больше внимания жители России стали уделять вопросам гигиены.

Но главный положительный итог борьбы с коронавирусной инфекцией — это формирование у россиян иммунитета к возбудителю COVID-19, добавил Серебрянский.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после перенесённого COVID-19.

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