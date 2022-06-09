В Татарстане зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 103 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 151 070 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 88 человек, всего — 146 417.

Как уточнила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова во время брифинга, в республике масочный режим не отменён, а приостановлен.

«Отменить масочный режим может главный санитарный врач России, так как он введён им», — цитирует Галимову inkazan.ru.

Она добавила, что гражданам из группы риска нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности.

Ранее доктор медицинских наук, профессор врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что из-за коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.