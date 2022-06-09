Диетолог Михалёва перечислила полезные свойства редиса

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что употребление редиса улучшает работу кишечника, благоприятно сказывается на состоянии костей, волос и кожи.

«Редис — один из самых низкокалорийных овощей, его калорийность всего 16—20 ккал на 100 г. Редис богат клетчаткой, которая полезна для хорошего пищеварения, поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Высокое содержание клетчатки помогает быстрее почувствовать насыщение, это ещё один плюс такого низкокалорийного продукта», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

По её словам, редис также является лидером среди весенних овощей по содержанию витамина С — в 100 г продукта содержится треть суточной нормы.

Кроме того, овощ является уникальным в плане содержания кремния.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.