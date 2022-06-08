В Кемеровской области выявили 60 случаев коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 60 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 119 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

С начала пандемии в регионе заболели 164 934 человека, вылечились 161 690.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 829 пациентов.

Также стало известно, что в Ленинградской области зарегистрировали 46 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе — более 188 тыс. Выздоровели почти 183 тыс. жителей.

Ранее Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.