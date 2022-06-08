В Пермском крае зафиксировали 58 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
С начала пандемии в регионе заболел 370 451 житель.
В настоящее время в краевых стационарах лечение проходят 190 пациентов.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 3646 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.