В Татарстане зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 150 967 жителей.

Выздоровели 68 человек, всего — 146 329.

Также стало известно, что в пяти районах Карелии превышен уровень заболеваемости ОРВИ, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По имеющимся данным, в республике выявили более 2,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом уровень заболеваемости не превышает эпидемиологический порог.

Ранее Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.