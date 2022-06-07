Эндокринолог Тананакина рассказала о рисках абдоминального ожирения для мужчин

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, чем для мужчин опасно абдоминальное ожирение — скопление жировых отложений в области живота.

«У мужчин с типом фигуры «яблоко» жир скапливается в области живота. Если обхват талии превышает 94 см, мы можем говорить, что у человека избыточная масса тела или ожирение», — сказала эндокринолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Жировые отложения в области живота связаны с развитием метаболического синдрома — группы обменных нарушений, к примеру, сахарного диабета 2-го типа, который возникает из-за нарушения выработки инсулина.

«В связи с этим возникают абдоминальное ожирение и артериальная гипертензия. Запускается определённый вид реакций воспаления организма, которые влияют на сосуды и могут быть триггером других метаболических нарушений. Абдоминальное ожирение способствует развитию онкологических процессов у мужчин, в особенности урологических», — отметила Тананакина.

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