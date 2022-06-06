Диетолог Соломатина рассказала о полезных перекусах

Диетолог Елена Соломатина рассказала о приносящих пользу перекусах.

Если у человека есть полноценный завтрак, обед и ужин, достаточно двух небольших перекусов в течение дня, отметила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Хороший перекус — фрукт или овощ. Яблоко, перец, помидор, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами, добавила Соломатина.

По её словам, если по какой-то причине основной приём пищи отсутствует, перекус должен быть более насыщенным. Это может быть, например, цельнозерновая булка, томатная паста с зеленью, специями и чесноком, кусок нежирного мяса (курица, индейка, телятина, говядина) или рыба.

Дополнить это можно салатным листом, огурцом, перцем или томатом, уточнила врач.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова беседе с URA.RU рассказала, нужны ли перекусы между основными приёмами пищи.