Офтальмолог Никитина назвала важные критерии при выборе очков для ребёнка

Детский офтальмолог Анна Никитина рассказала, как выбрать качественные очки для ребёнка.

Оправу надо подбирать тщательно: она должна быть удобной и не мешать ребёнку в повседневных делах, рассказала специалист в разговоре с «Москвой 24».

По мнению врача, при выборе линз стоит обращать внимание на коэффициент преломления, который варьируется от 1,5 до 1,74. Чем он выше, тем стекло тоньше, меньше искажает, эстетичнее выглядит, но и дороже.

Кроме того, у очков должно быть специальное упрочняющее покрытие, напомнила эксперт.

«В очках для детей абсолютно бесполезно поляризующее покрытие. Хотя для взрослых, особенно водителей, — незаменимое свойство. Также ни к чему покупать ребёнку очки с дополнительным слоем BlueBlock. Если только вы не планируете, что он будет ночами сидеть в телефоне или за компьютером», — добавила Никитина.

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