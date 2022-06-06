Офтальмолог Никитина назвала важные критерии при выборе очков для ребёнка

Короткая ссылка
Детский офтальмолог Анна Никитина рассказала, как выбрать качественные очки для ребёнка.
Офтальмолог Никитина назвала важные критерии при выборе очков для ребёнка
  • Gettyimages.ru

Оправу надо подбирать тщательно: она должна быть удобной и не мешать ребёнку в повседневных делах, рассказала специалист в разговоре с «Москвой 24».

По мнению врача, при выборе линз стоит обращать внимание на коэффициент преломления, который варьируется от 1,5 до 1,74. Чем он выше, тем стекло тоньше, меньше искажает, эстетичнее выглядит, но и дороже.

Кроме того, у очков должно быть специальное упрочняющее покрытие, напомнила эксперт.

«В очках для детей абсолютно бесполезно поляризующее покрытие. Хотя для взрослых, особенно водителей, — незаменимое свойство. Также ни к чему покупать ребёнку очки с дополнительным слоем BlueBlock. Если только вы не планируете, что он будет ночами сидеть в телефоне или за компьютером», — добавила Никитина.

Ранее нутрициолог Анна Лысенко в беседе с URA.RU дала советы по режиму дня и питанию школьников перед экзаменами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить