В Москве арестован ещё один подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Соловьёва
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т.М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору») меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.
По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».
В апреле суд арестовал пятого подозреваемого в подготовке убийства Соловьёва.