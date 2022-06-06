В Москве арестован ещё один подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Соловьёва

Басманный суд Москвы заключил под стражу ещё одного подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т.М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору») меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».

В апреле суд арестовал пятого подозреваемого в подготовке убийства Соловьёва.