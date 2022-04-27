Суд арестовал пятерых членов банды, которые планировали покушение на Соловьёва

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Белякова, пятого подозреваемого в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Белякову меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС оглашение постановления судьи.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».