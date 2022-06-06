Врач Гизингер перечислила последствия дефицита витаминов и минералов в организме

Доктор биологических наук профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, к чему может приводить недостаток витаминов и минералов в организме.

В беседе с «Известиями» она объяснила, что в вопросе приёма витаминов и минералов есть две «нездоровые» крайности.

В первом случае человек не заботится о балансе питательных веществ, что может привести к истощению организма. Вторая проблема связана с бесконтрольным приёмом пищевых добавок без предварительной диагностики и назначения врача, что может привести к опасному переизбытку веществ.

При этом более частым является дефицит витаминов и минералов.

В случае нехватки питательных веществ может нарушиться работа практически всех органов и систем. К числу тревожных симптомов Гизингер отнесла быстрое утомление и мышечную слабость, раздражительность и сниженное настроение, сухость кожи и выпадение волос.

По статистике, больше всего россиянам не хватает витамина D, рибофлавина или B2 и витамина В6.

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