Врач Гизингер перечислила последствия дефицита витаминов и минералов в организме

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Доктор биологических наук профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, к чему может приводить недостаток витаминов и минералов в организме.
Врач Гизингер перечислила последствия дефицита витаминов и минералов в организме
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В беседе с «Известиями» она объяснила, что в вопросе приёма витаминов и минералов есть две «нездоровые» крайности.

В первом случае человек не заботится о балансе питательных веществ, что может привести к истощению организма. Вторая проблема связана с бесконтрольным приёмом пищевых добавок без предварительной диагностики и назначения врача, что может привести к опасному переизбытку веществ.

При этом более частым является дефицит витаминов и минералов.

В случае нехватки питательных веществ может нарушиться работа практически всех органов и систем. К числу тревожных симптомов Гизингер отнесла быстрое утомление и мышечную слабость, раздражительность и сниженное настроение, сухость кожи и выпадение волос.

По статистике, больше всего россиянам не хватает витамина D, рибофлавина или B2 и витамина В6.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.

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