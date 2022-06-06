Юрист Ярмуш прокомментировала планы Госдумы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что на текущей неделе Госдума планирует принять законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Я считаю, что заявление господина Володина — это логическое завершение выхода России из Совета Европы и выхода из регламента и обязательств России по исполнению решений ЕСПЧ на территории страны. Совет Европы использовал ЕСПЧ как политический механизм давления на Россию и забывал, что этот орган был создан для того, чтобы защищать права и свободы человека и гражданина», — отметила юрист.

По её мнению, принятые в отношении России решения были политизированы.

«После того Россия сама вышла из Совета Европы, пользуясь седьмой статьёй конвенции, я считаю, что наши законодатели на национальном уровне должны принять меры, чтобы решения ЕСПЧ не имели привилегированную и высшую степень над решениями российских судов», — добавила Ярмуш.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе планируется принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что ЕСПЧ превратился в инструмент политической борьбы против России в руках западных политиков.