Володин: на этой неделе планируется принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе планируется принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе», — написал Володин в Telegram.

Он рассказал, что депутаты Госдумы предложили ко второму чтению поправку о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после подачи заявления России о выходе из Совета Европы 15 марта.

Другая поправка предлагает производить выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.

Володин отметил, что ЕСПЧ превратился в инструмент политической борьбы против России в руках западных политиков.

«Некоторые его решения прямо противоречили Конституции России, нашим ценностям, традициям... Мы с этим согласиться не можем», — заключил Володин.

В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека после выхода России из Совета Европы.

16 марта ЕСПЧ проинформировал, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России после того, как страна перестала быть членом Совета Европы.

Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября.