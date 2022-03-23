Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября

Короткая ссылка
Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября.
Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © stocknshares

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Отмечается, что суд сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России в связи с действиями или бездействием, которые могут представлять собой нарушение конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября.

Приостановление рассмотрения всех заявлений против России в соответствии с решением председателя суда от 16 марта отменяется с немедленным вступлением в силу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить