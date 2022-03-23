Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Отмечается, что суд сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России в связи с действиями или бездействием, которые могут представлять собой нарушение конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября.

Приостановление рассмотрения всех заявлений против России в соответствии с решением председателя суда от 16 марта отменяется с немедленным вступлением в силу.