ЕСПЧ приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России

Европейский суд по правам человека приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России после того, как страна перестала быть членом Совета Европы.

«Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы суда», — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.