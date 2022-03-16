Комитет министров СЕ решил прекратить членство России в организации с 16 марта
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Отмечается, что такое решение было принято на внеочередном заседании 16 марта.
Как сказано в заявлении, КМСЕ постановил, что «Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня».
Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.
В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.