Комитет министров СЕ решил прекратить членство России в организации с 16 марта

Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта. Об этом говорится в коммюнике организации.

Отмечается, что такое решение было принято на внеочередном заседании 16 марта.

Как сказано в заявлении, КМСЕ постановил, что «Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня».

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.